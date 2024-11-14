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14 ноября, 13:17

У футболиста Смолова увели часы за 8 млн, пока он «грел банку» в матче с «Рубином»

Mash: У Фёдора Смолова пропали из раздевалки часы во время матча в Казани

Фёдор Смолов. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Фёдор Смолов. Обложка © Telegram / ФК «Краснодар»

Часы стоимостью в восемь миллионов рублей внезапно исчезли из шкафчика нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова во время последнего матча против казанского «Рубина». Об этом пишет Mash.

Смолов, ребёнок и дорогие часы. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10

Смолов, ребёнок и дорогие часы. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10

Футболист рассказал, что оставил часики в шкафчике, после чего отправился наблюдать за игрой. Пока он сидел на скамейке запасных, котлы внезапно исчезли. Предварительно, речь идёт о платиновых Royal Oak от Audemars Piguet из лимитированной серии. Игрок перевернул всю раздевалку в поисках пропажи и посмотрел в душевой, но аксессуара нигде не было.

Тогда Смолов попросил сотрудников проверить записи с камер у входа в раздевалку, однако никаких воров в ходе просмотра обнаружено не было, а в помещение заходили только игроки, тренерский штаб и администрация. Сейчас футболист всё ещё пытается разгадать загадку исчезновения и припомнить, куда он мог задевать свои часы.

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Если Фёдор Смолов так и не найдёт часы, то можно будет задуматься о покупке новых. К примеру, можно подыскать часы, как у президента России Владимира Путина, который ранее появился на «Валдае» в хронометре «Ракета» от «Императорской Петергофской фабрики».

Владимир Озеров
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