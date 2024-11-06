Сбежавшего в Испанию стендапера Руслана Белого* обокрали в эмиграции

Стендап-комик Руслан Белый* рассказал, как ему живётся после эмиграции. На шоу «Культурная разница» юморист поделился, что в первые месяцы в Испании он забыл спрятать вещи в спортзале, и у него украли брендовые кроссовки.

«Я ещё по какой-то московской памяти вообще даже не думал, что надо вещи прятать в шкафчик в спортзале», — заявил Белый* на YouTube-шоу «Культурная разница».

Стендап-комик сначала предположил, что обувь могли переставить на время мытья полов. Однако на ресепшене спортзала не увидели ничего удивительного: кроссовки лежали без присмотра, поэтому их кто-то «забрал».

«Они на меня смотрели типа: «Ты забыл кроссовки, их нет. Это Испания», — поиронизировал комик.