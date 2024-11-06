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Регион
6 ноября, 11:57

Сбежавшего в Испанию стендапера Руслана Белого* обокрали в эмиграции

Комик Руслан Белый* рассказал, что в испанском спортзале у него украли кроссовки

Руслан Белый*. Фото © Telegram / «Руслан Белый»

Руслан Белый*. Фото © Telegram / «Руслан Белый»

Стендап-комик Руслан Белый* рассказал, как ему живётся после эмиграции. На шоу «Культурная разница» юморист поделился, что в первые месяцы в Испании он забыл спрятать вещи в спортзале, и у него украли брендовые кроссовки.

«Я ещё по какой-то московской памяти вообще даже не думал, что надо вещи прятать в шкафчик в спортзале», — заявил Белый* на YouTube-шоу «Культурная разница».

Стендап-комик сначала предположил, что обувь могли переставить на время мытья полов. Однако на ресепшене спортзала не увидели ничего удивительного: кроссовки лежали без присмотра, поэтому их кто-то «забрал».

«Они на меня смотрели типа: «Ты забыл кроссовки, их нет. Это Испания», — поиронизировал комик.

Напомним, Министерство юстиции России внесло Руслана Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. В документах упоминается концерт под названием «Всё ещё» — в нём стендапер критикует специальную военную операцию, из-за которой уехал из страны. Кроме того, он участвовал в создании и распространении материалов для средств массовой информации, признанных иностранными агентами, проводил концерты за границей и получал финансирование из иностранных источников.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Алена Пенчугина
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