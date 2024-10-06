Подкасты побирушек: Почему экс-звёзды, сбежавшие после СВО, массово судятся за исключение из реестра Волна жалоб на отказы снять статус иноагента захлестнула в сентябре российские суды. Экс-звёзды, критиковавшие СВО, массово оспаривают своё включение в реестр. Но, как говорят, статус иноагента не трусы, просто так не снимается. 5 октября, 21:23 Звёзды-иноагенты Земфира*, Татьяна Лазарева*, Семён Слепаков*. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Shutterstock / FOTODOM / Amerigo_images

Пройдя по кругу однообразные концерты звёзд-иноагентов Максима Галкина*, Земфиры*, Татьяны Лазаревой*, Семёна Слепакова*, эмигрантская тусовка, кажется, утомилась и стала просто забивать на артистов. После начала СВО свора раскрученных певцов и комиков уехала за границу и принялась поносить Россию, спецоперацию на Украине и неистово донатить ВСУ. Затем экс-знаменитости начали обращаться в суды, чтобы избавиться от статуса иноагента. Каждой из них стало очевидно: пора возвращаться в Россию, чтобы заработать на краюху хлеба.

В сентябре появилась информация, что Семён Слепаков* пытался через суд добиться снятия с себя статуса иностранного агента, который мешает ему зарабатывать деньги на жителях РФ, и у него это не получилось. В том же месяце на это решились Татьяна Лазарева* и Земфира* — также безуспешно, до этого — Максим Галкин*.

— Статус иностранного агента — не трусы. Он так просто не снимается. Дали — будете носить и никуда не денетесь, — написал военный эксперт Михаил Онуфриенко, напомнив, что сначала комик обжаловал свой статус в районном суде, потом — в Московском городском и вот теперь дошёл до Верховного и пожаловался туда, но получил отказ.

Семён Слепаков*

Известно, что недавно иноагент Семён Слепаков* пошёл на отчаянную меру — подал заявление в Верховный суд России. Ранее он осуществил две провальные попытки снять с себя позорное клеймо: в апелляционном и кассационном судах. Обращение в Верховный суд — это последняя возможность предпринять какие-то меры в этом направлении.

Семён Слепаков* глумится над военнослужащими в зоне СВО. Видео © Telegram / Zergulio

Здесь явно прослеживается попытка усидеть на двух стульях — а как иначе, если человек, критикующий СВО и российские власти, к этим же властям обращается за помощью и соломоновым решением. Всем известно, что суд — третья из ветвей государственной власти в России, и подобное поведение со стороны иноагента может быть связано не только с недостатком его знаний об устройстве страны. Ситуация, когда Слепаков*, сочиняющий каверзные песни о первой ветви власти, обращается к третьей за решением своих проблем, — абсурд высшей пробы. Учитывая, что он уже продал всё своё имущество в России и ликвидировал ИП, зачем ему ликвидация статуса иноагента? Возможно, это попытка сделать некие «инвестиции в будущее»? То есть попытка вернуться.

Стоит напомнить, что в иноагенты он попал за русофобские высказывания. В текстах «Колыбельной» и «Нет вобле!» он высмеивал гибнущих российских солдат на СВО, глумился над референдумом. Кроме того, получал иностранное финансирование.

— А что такое? — интересуются в пабликах. — Зарубежные гастроли по трактирам в Брайтон-Бич кормят не настолько сытно, как огромное количество рекламных контрактов, которые были у Сёмы в РФ?

Хождение по мукам Татьяны Лазаревой*

На своём ютуб-канале бывшая телеведущая уже много раз высказывалась против России и ВС РФ. Она призналась в беседе с другим иноагентом — стендап-комиком Русланом Белым*, — почему хочет избавиться от статуса.

Разговор Лазаревой* с Белым*. Видео © Telegram / Спецоперация Z

— Раньше известность была равна монетизации: снялся в рекламе и жируешь, а теперь приходится пахать — снимать видео, — жалуется Лазарева*. Собеседник, обсуждая сократившиеся денежные потоки коллеги Монеточки*, также нового иноагента, приходит к выводу, что статус отпугивает рекламодателей и эмигрантам приходится рассчитывать на базовый заработок.

Всё просто: иноагенты хотят вести прежний образ жизни, принципов у них нет, поэтому делают вид, что ни в чём не виноваты. Вот они и идут в суд и просят не считать их иностранными агентами. «Потому что без статуса иностранных агентов они смогут снова бомбить по России, а не по кабакам за рубежом», комментируют в пабликах.

Телеведущая Татьяна Лазарева* с дочерью. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

По данным Life.ru, у иноагента Лазаревой* не получается зарабатывать деньги даже в Испании, где она живёт. Недавно она пыталась провести творческий вечер под названием «Ужин со смыслом» за 70 евро, но «ограбить доверчивых релокантов», как отмечают в пабликах, не получилось.

Официальный гид Рима и Ватикана Екатерина Сантони в своём ролике рассказывает, что её заинтересовало это объявление и она навела справки. В ответ телеведущая написала жалобу, и испанский стыд суд переправил её итальянским карабинерам для разбирательств. Дело в том, что, когда Сантони звонила в испанский ресторан, где должно было пройти мероприятие «со смыслом», сотрудники сказали, что никто, к сожалению, не пришёл. Этот ролик она и опубликовала в своём канале.

В другом видео иноагент Татьяна Лазарева*, закатывая глаза, рассказывает, что лично она «ничего плохого не делает, не террорист» и надеется, что когда-то это закончится. За неделю до этого на своём ютуб-канале она пришла к выводу, комментируя массовое отбытие вчерашних эмигрантов домой, что «россияне, которые возвращаются в РФ, — слабаки и неудачники».

В подкастах Лазарева* объясняет, что «ничего такого не делает». Видео © Telegram / Спецоперация Z

Новый конформизм Земфиры*

Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу Земфиры*, которая требует исключить её из реестра иноагентов. Это второй раз, когда певица обращается в суд, — в июле 2023 года она уже пыталась обжаловать включение в реестр. ФНС России решила закрыть юрлицо артистки «Родина» с уставным капиталом 10 000 рублей. Ведомство не сообщило причину бана компании Рамазановой*. Судя по открытым данным, фирма с момента регистрации в 2023 году не показывала деловой активности.

Известно, что компания была открыта в мае 2023 года. Телеграм-каналы пишут, что регистрация была оформлена в квартире экс-директора группы «Машина времени». Согласно последней информации, исполнительница продолжает жить во Франции. Её концерты на постсоветском пространстве, вероятно, не собирают необходимых сумм для восстановления прежней жизни. Поэтому Земфира* банально решила вернуть сладкую жизнь через суд.

Певица Земфира*. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Недавно в одном из постов в Instagram** музыкант ностальгически сравнила один из концертов её «мирового» тура по мелким залам с выступлением в Санкт-Петербурге.

«Это были отличные концерты, все три. Такие разные города, два океана. Прекрасные залы и невероятная публика — не ожидала! Иногда казалось, что играю в Петербурге», — пишет исполнительница.

Напомним, на голубом глазу Земфира Рамазанова* заявила, что никогда не находилась под иностранным влиянием, а значит, включение её в реестр безосновательно, узнали в ТАСС. Получается как в песне: сначала «хочешь сладких апельсинов», а затем «я убью соседей».

Стоит напомнить, что в феврале 2023 года Минюст объяснил включение артистки в реестр: «открыто выступала» в поддержку Украины, «во время концерта на Кипре певица высказалась за прекращение военной операции России».

В Сети хранятся высказывания иноагента Земфиры Рамазановой*. Она как-то заявила: «Если я люблю, то отчаянно, если ненавижу, то это тоже происходит мощно. Я против полумер, не способна на них». Можно было бы сразу написать: «За деньги — да» или «Деньги не пахнут».

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов. ** Деятельность компании Meta, владеющей соцсетью Instagram, запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы Елена Стафеева