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9 октября, 03:45

Комик Руслан Белый* стал иностранным агентом из-за антивоенного стендапа

Комик Руслан Белый*. Обложка © Telegram / Руслан Белый

Комик Руслан Белый*. Обложка © Telegram / Руслан Белый

Комик Руслан Белый* был включён в список иностранных агентов в том числе из-за антивоенного стендапа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы его административного дела.

В документах упоминается концерт под названием «Всё ещё», который можно найти в Интернете. В нём стендапер критикует специальную военную операцию, из-за которой уехал из страны. Кроме того, он участвовал в создании и распространении материалов для средств массовой информации, признанных иностранными агентами, проводил концерты за границей и получал финансирование из иностранных источников.

Напомним, Министерство юстиции России внесло Руслана Белого* в реестр иностранных агентов 1 сентября прошлого года

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Ранее стало известно, что после отъезда за границу и ряда русофобских заявлений юморист был вынужден снизить ценник на выступления, чтобы привлечь иностранную публику, у которой он не так популярен.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Артём Гапоненко
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