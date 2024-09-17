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17 сентября, 15:03

Беглый комик Руслан Белый* решил выступить в Армении, но оказался никому не нужен

«Страсти»: Руслан Белый* не может продать билеты на концерт в Армении

Руслан Белый*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_belyy

Руслан Белый*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ruslan_belyy

Всего сутки остаются до начала концерта беглого российского комика Руслана Белого*, который решил выступить в Армении. Однако аншлага, как в былые времена, не ожидается, и мероприятие находится под угрозой срыва.

После отъезда за границу и ряда русофобских заявлений юморист был вынужден снизить ценник на выступления, чтобы привлечь иностранную публику, у которой он не так популярен. Тем не менее, в Армении не берут даже дешёвые билеты на его концерт.

«Свободных мест достаточно как в партере, так и на балконе, и в амфитеатре. Судя по всему, именно поэтому Белый* зазывает зрителей на выступление», — уточняет портал «Страсти».

За сутки комику пришлось обратиться к фанатам и попросить их прийти на концерт. К слову, стоимость билетов начинается от 1800 рублей. Самые дорогие места обойдутся всего в 5800 рублей.

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Ранее у Руслана Белого* приключилась другая беда. Таганский суд Москвы оштрафовал его за отсутствие маркировки иноагента. Комику придётся заплатить 30 тысяч рублей за административное правонарушение.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов

Борис Эльфанд
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