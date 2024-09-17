Беглый комик Руслан Белый* решил выступить в Армении, но оказался никому не нужен

Всего сутки остаются до начала концерта беглого российского комика Руслана Белого*, который решил выступить в Армении. Однако аншлага, как в былые времена, не ожидается, и мероприятие находится под угрозой срыва.

После отъезда за границу и ряда русофобских заявлений юморист был вынужден снизить ценник на выступления, чтобы привлечь иностранную публику, у которой он не так популярен. Тем не менее, в Армении не берут даже дешёвые билеты на его концерт.

«Свободных мест достаточно как в партере, так и на балконе, и в амфитеатре. Судя по всему, именно поэтому Белый* зазывает зрителей на выступление», — уточняет портал «Страсти».

За сутки комику пришлось обратиться к фанатам и попросить их прийти на концерт. К слову, стоимость билетов начинается от 1800 рублей. Самые дорогие места обойдутся всего в 5800 рублей.

Ранее у Руслана Белого* приключилась другая беда. Таганский суд Москвы оштрафовал его за отсутствие маркировки иноагента. Комику придётся заплатить 30 тысяч рублей за административное правонарушение.