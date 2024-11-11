Путин на «Валдае»
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11 ноября, 12:29

Путин выступил на «Валдае» в особых часах российского производства

Часы «Ракета» на руке Владимира Путина. Обложка © ТАСС / EPA

Часы «Ракета» на руке Владимира Путина. Обложка © ТАСС / EPA

Во время выступления на «Валдае» Владимир Путин появился с необычными часами. Вместо любимых мировыми лидерами «швейцаров» российский лидер сделал выбор в пользу хронометра «Ракета», выпускаемого «Императорской Петергофской фабрикой» с 1961 года.

Как пишет «Царьград», часы президента РФ на «Валдае» были уникальными, так как обладают собственным механизмом. Они являются разработкой фабрики.

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Напомним, 7 ноября Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Речь президента РФ длилась вдвое дольше его прошлогоднего выступления. Life.ru приводит полный текст выступления главы государства.

Мария Любицкая
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