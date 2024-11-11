Путин выступил на «Валдае» в особых часах российского производства

Во время выступления на «Валдае» Владимир Путин появился с необычными часами. Вместо любимых мировыми лидерами «швейцаров» российский лидер сделал выбор в пользу хронометра «Ракета», выпускаемого «Императорской Петергофской фабрикой» с 1961 года.