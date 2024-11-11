Путин выступил на «Валдае» в особых часах российского производства
Часы «Ракета» на руке Владимира Путина. Обложка © ТАСС / EPA
Во время выступления на «Валдае» Владимир Путин появился с необычными часами. Вместо любимых мировыми лидерами «швейцаров» российский лидер сделал выбор в пользу хронометра «Ракета», выпускаемого «Императорской Петергофской фабрикой» с 1961 года.
Как пишет «Царьград», часы президента РФ на «Валдае» были уникальными, так как обладают собственным механизмом. Они являются разработкой фабрики.
Напомним, 7 ноября Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Речь президента РФ длилась вдвое дольше его прошлогоднего выступления. Life.ru приводит полный текст выступления главы государства.