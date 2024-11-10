На условиях России: Профессор увидел в валдайской речи Путина чёткий сигнал Западу
Политолог Ярулин: Путин на «Валдае» послал сигнал Западу
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае», послал чёткий сигнал Западу. Он заявил о готовности к диалогу с США и ЕС при взаимовыгодных условиях и с учётом гарантий безопасности нашей страны, полагает доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин.
По его словам, Путин также выразил готовность к мирным переговорам с Украиной. Наша страна может участвовать в различных форматах, не поддаваясь внешнему давлению, уверен эксперт.
«Путин стоит на той позиции, что идёт процесс складывания нового мирового порядка, и Россия не будет просто так стоять и смотреть, и не будет таким материалом, из которого что-то будут лепить. Она готова участвовать на своих условиях», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».
Напомним, 7 ноября Владимир Путин выступил на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Речь президента РФ длилась вдвое дольше его прошлогоднего выступления. Life.ru приводит полный текст выступления главы государства. Кстати, речь российского лидера разобрала на цитаты иностранная пресса.