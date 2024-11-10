На условиях России: Профессор увидел в валдайской речи Путина чёткий сигнал Западу

Президент России Владимир Путин, выступая на «Валдае», послал чёткий сигнал Западу. Он заявил о готовности к диалогу с США и ЕС при взаимовыгодных условиях и с учётом гарантий безопасности нашей страны, полагает доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин.

По его словам, Путин также выразил готовность к мирным переговорам с Украиной. Наша страна может участвовать в различных форматах, не поддаваясь внешнему давлению, уверен эксперт.