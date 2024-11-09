Пророческие слова: Выступление Путина на Валдае сравнили с Мюнхенской речью
Эксперт Шатров сравнил выступление Путина на Валдае с Мюнхенской речью 2007 года
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Глава Фонда стратегического развития Игорь Шатров сравнил выступление президента России Владимира Путина на «Валдае» с его знаменитой Мюнхенской речью. По словам эксперта, нынешние заявления политика станут пророческими, как и случилось в 2007 году.
Выступление Путина на Валдае предваряет кардинальные перемены во всём мире, полагает собеседник радио «Комсомольская правда».
«Контуры этого нового мира, они уже проступают. Проступают в новых институтах, которые появились. Например, БРИКС и ШОС», — отметил глава Фонда.
По его словам, БРИКС проявила себя как серьёзная организация после саммита в Казани, причём её состав может увеличиться ещё в несколько раз. А глобальных перемен на мировой арене стоит ожидать в течение следующих 5-10 лет, заключил эксперт.
Напомним, 7 ноября Владимир Путин произнёс речь на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», которая длилась около часа, что вдвое дольше его прошлогоднего выступления. Life.ru приводит текст выступления президента РФ без сокращения. Кстати, речь политика на «Валдае» разобрали на цитаты десятки зарубежных СМИ.