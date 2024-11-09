Пророческие слова: Выступление Путина на Валдае сравнили с Мюнхенской речью

Глава Фонда стратегического развития Игорь Шатров сравнил выступление президента России Владимира Путина на «Валдае» с его знаменитой Мюнхенской речью. По словам эксперта, нынешние заявления политика станут пророческими, как и случилось в 2007 году.

«Контуры этого нового мира, они уже проступают. Проступают в новых институтах, которые появились. Например, БРИКС и ШОС», — отметил глава Фонда.

По его словам, БРИКС проявила себя как серьёзная организация после саммита в Казани, причём её состав может увеличиться ещё в несколько раз. А глобальных перемен на мировой арене стоит ожидать в течение следующих 5-10 лет, заключил эксперт.