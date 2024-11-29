Российский футболист впервые забил гол в еврокубковом сезоне

Российский нападающий греческого клуба ПАОК Фёдор Чалов забил гол в ворота латвийского клуба РФШ в пятом туре Лиги Европы. В результате гости победили со счётом 2:0, а результативный удар экс-игрока ЦСКА стал первым для российских футболистов в текущем розыгрыше еврокубков.

Чалов забил второй гол в ворота хозяев на 59-й минуте. Счёт же открыл болгарский полузащитник греческого клуба Кирил Десподов. Россиянин вышел в стартовом составе и был заменён на 66-й минуте на марокканского форварда Тарика Тиссудали. Подопечные Рэзвана Луческу занимают 27-е место в таблице с 4 очками. Для попадания в плей-офф нужно занять минимум 24-е место. В следующем туре ПАОК сыграет дома с «Ференцварошем» 12 декабря.