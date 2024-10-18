«Использую на сцене»: Исполнительница хита «Матушка-Земля» рассказала, что ей массово дарят дети

Певица Татьяна Куртукова стала одной из самых востребованных российских исполнительниц после выхода хита «Матушка-Земля». Теперь концерты звезды не обходятся без подарков от поклонников, в том числе детей, которых особо много. Исполнительница рассказала, какие сюрпризы ей делают чаще всего.

Недавно артистка выступила на фестивале Дианы Гурцкой «Белая трость», где вместе с другими звёздами поддержала незрячих детей. Куртукова призналась корреспонденту URA.ru, что хочет помочь всем желающим. Не удивительно, что дети высоко оценили добрый нрав певицы, которая никому не отказала в автографе и совместном фото. Молодые фанаты подарили исполнительнице плакаты, которые сами нарисовали.

«Честно говоря, поражает их воображение и видение творчества. Я все плакаты забираю домой. Бережно храню. Помимо плакатов, часто мне дарят православные украшения — мне это тоже приятно. Я порой их использую, как часть сценического костюма», — отметила звезда.