ЕС призвали смириться с желанием Венгрии давать визы россиянам Spectator: ЕС не заставит Венгрию отказаться выдавать визы гражданам РФ 10 августа, 07:22 ЕС недоволен решением Венгрии по визам для россиян. Обложка © Shutterstock / linkpusher

Западные страны не на шутку встревожены решением венгерского правительства выдавать двухлетние визы гражданам России и Белоруссии. Об этом написал редактор журнала Spectator Лукас Дегутис.

"Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут ещё более проблемными с точки зрения Европы", — подчеркнул он.

По его слова, европейские лидеры уже назвали Венгрию "угрозой безопасности" и в кулуарах обсуждают меры, которые могут принудить страну следовать антироссийской политике ЕС. Однако Дегутис не верит, что Европа сможет склонить венгерские власти на свою сторону.

Напомним, Венгрия приняла ряд смягчающих мер при получении визы для россиян. Так, теперь граждане РФ и Белоруссии могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала венгерское правительство за подобное решение. В Европарламенте задумались о приостановке участия Будапешта в Шенгене.

Авторы Татьяна Миссуми