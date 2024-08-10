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ЕС призвали смириться с желанием Венгрии давать визы россиянам

Spectator: ЕС не заставит Венгрию отказаться выдавать визы гражданам РФ

10 августа, 07:22
ЕС недоволен решением Венгрии по визам для россиян. Обложка © Shutterstock / linkpusher

ЕС недоволен решением Венгрии по визам для россиян. Обложка © Shutterstock / linkpusher

Западные страны не на шутку встревожены решением венгерского правительства выдавать двухлетние визы гражданам России и Белоруссии. Об этом написал редактор журнала Spectator Лукас Дегутис.

"Малозаметные перемены в миграционной политике Венгрии, вероятно, будут ещё более проблемными с точки зрения Европы", — подчеркнул он.

По его слова, европейские лидеры уже назвали Венгрию "угрозой безопасности" и в кулуарах обсуждают меры, которые могут принудить страну следовать антироссийской политике ЕС. Однако Дегутис не верит, что Европа сможет склонить венгерские власти на свою сторону.

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Напомним, Венгрия приняла ряд смягчающих мер при получении визы для россиян. Так, теперь граждане РФ и Белоруссии могут претендовать на двухлетнюю рабочую визу. Еврокомиссия (ЕК) раскритиковала венгерское правительство за подобное решение. В Европарламенте задумались о приостановке участия Будапешта в Шенгене.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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