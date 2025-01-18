Автор хита «Барабулька» начал выступать на корпоративах после оглушительной популярности

Блогер Вова Солодков начал выступать на корпоративных мероприятиях после того, как его песня «Барабулька» стала популярной. По данным SHOT, за свои выступления на частных мероприятиях 13-летний певец с редким заболеванием получает 150 тысяч рублей.

Суперхит 13-летнего Вовы «Барабулька». Видео © SHOT / Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vovka_solodkov

Вова из Керчи, ему диагностировали ювенильный ревматоидный артрит, ростом он меньше своих сверстников. В прошлом году парень записал трек про барабульку, после чего стал суперпопулярным, особенно среди детей и подростков. Сейчас у него более трёх миллионов подписчиков в соцсетях.

Блогер и певец, как выяснил телеграм-канал, уже разработал целую программу для корпоративов с песнями, творческими миниатюрами и интерактивом с залом. Какого-то особого райдера у него нет. Кроме гонорара восходящая звезда просит оплатить ему только трансфер до места выступления. Заказчиков мама артиста выбирает аккуратно, потому что Вова ещё ребёнок.

Солодков, кстати, также участвует в благотворительных концертах. Он пел «Барабульку» для детей из ДНР и ЛНР.