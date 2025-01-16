«Наплевал на родной город»: Сбежавшего из РФ Лагутенко хотят лишить почётного звания

Во Владивостоке общественники, которых поддержали некоторые местные депутаты, хотят лишить лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко звания Почётного гражданина. Его присвоили музыканту, родившемуся и выросшему в столице Приморья, в 2016 году, пишет RG.ru.

«Какие бы заслуги не были у Ильи Лагутенко в области культуры, хотя и это спорный вопрос, его поведение в период специальной военной операции практически всё обнуляет», — высказался руководитель регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» в Приморском крае Алексей Свиридов.

По его словам, Лагутенко и до начала СВО посещал Россию только наездами, чтобы зарабатывать деньги. При этом во Владивостоке он не появлялся годами.

Но, как отметила глава совета Почётных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова, лишить Лагутенко звания сегодня достаточно проблематично. Она пояснила, что эта награда изначально предполагалась как пожизненная.