«Наплевал на родной город»: Сбежавшего из РФ Лагутенко хотят лишить почётного звания
Во Владивостоке Илью Лагутенко хотят лишить звания Почётного гражданина
Илья Лагутенко. Фото © VK / Мумий Тролль / Виктор Гуменюк
Во Владивостоке общественники, которых поддержали некоторые местные депутаты, хотят лишить лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко звания Почётного гражданина. Его присвоили музыканту, родившемуся и выросшему в столице Приморья, в 2016 году, пишет RG.ru.
«Какие бы заслуги не были у Ильи Лагутенко в области культуры, хотя и это спорный вопрос, его поведение в период специальной военной операции практически всё обнуляет», — высказался руководитель регионального исполкома общероссийского движения «Сильная Россия» в Приморском крае Алексей Свиридов.
По его словам, Лагутенко и до начала СВО посещал Россию только наездами, чтобы зарабатывать деньги. При этом во Владивостоке он не появлялся годами.
Но, как отметила глава совета Почётных граждан Владивостока и Приморского края Светлана Морозова, лишить Лагутенко звания сегодня достаточно проблематично. Она пояснила, что эта награда изначально предполагалась как пожизненная.
«Никто никогда не думал, что Почётный гражданин может попросту наплевать на родной город. Мы теперь понимаем, что такое развитие событий, благодаря Лагутенко, теперь придётся иметь в виду», — заявила Морозова.
Напомним, в последние дни фамилия музыканта всплыла в новостях о чудовищных пожарах в Лос-Анджелесе. Стало известно, что особняк сбежавшего из страны певца у океана, который он купил семь лет назад в ипотеку, сгорел. В доме были три спальни и четыре ванные комнаты. Теперь Лагутенко намерен усиленно работать, чтобы отстроить заново жильё. Для восстановления здания ему необходимо провести не менее 40 концертов, заработав $700-800 тысяч. Это будет сделать несложно, так как группа «Мумий Тролль» пользуется популярностью за границей. Менеджмент коллектива активно принимает заказы на корпоративы, дни рождения и вечеринки. Также Лагутенко не против выступать перед россиянами, но в США. Ранее Life.ru показывал, как выглядел особняк исполнителя в США до пожара.