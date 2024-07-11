Лагутенко призвали наградить статусом иноагента из-за концерта в Италии

Лидера музыкальной группы "Мумий Троль" Илью Лагутенко могут признать иностранным агентом из-за его планов дать концерт на гала-ужине в итальянской коммуне Форте-деи-Марми, заявил порталу "Страсти" лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

"Мы уже просили, но, значит, ещё раз попросим признать его иностранным агентом. Италия — недружественная страна, поэтому мы понимаем, что это иностранное финансирование. Есть основания провести полноценную проверку. Билеты на концерт уже купили, деньги поступили на расчётный счет", — уточнил Бородин.

Заветные квитки оказались не из дешёвых. Минимальная стоимость места — 650 евро (61 тысяча рублей) — за дальними столиками. Выкупить весь стол стоит 5200 евро (495 тысяч рублей). Место рядом со сценой стоит 1300 евро (123 тысячи рублей), а бронь всего стола обойдётся в 7800 евро (742 тысячи рублей). Эти места уже раскупили. Прибыль со всех билетов составит 25,9 миллиона рублей.