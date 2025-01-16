Стало известно, на что лидер группы «Мумий Тролль» собрался отстроить сгоревший в США особняк

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко решил быстро начать гастроли, чтобы восстановить свой дом в Калифорнии, который сгорел в результате пожара. Уничтоженный ипотечный особняк находился в Биг-Роке, где также пострадали и другие здания. Музыкант уже планирует гастроли, сообщает Mash.

Для восстановления жилья 56-летнему музыканту потребуется провести не менее 40 концертов. Несмотря на разрушение дома, у Лагутенко осталась земля и если он будет действовать экономно, восстановление обойдётся ему в $700-800 тысяч.

Сейчас Лагутенко берёт около 8,5 миллиона рублей или $83 тысячи за концерт, из которых примерно половина идёт ему как солисту. Он не планирует повышать цены — спрос на его выступления сохраняется, а западная аудитория платёжеспособна. По словам организаторов, «Мумий Тролль» пользуется популярностью за границей. Менеджмент активно принимает заказы на корпоративы, дни рождения и вечеринки. Сам Лагутенко не против такого ритма и хочет выступать как можно чаще.