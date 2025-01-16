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Регион
16 января, 07:52
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Стало известно, на что лидер группы «Мумий Тролль» собрался отстроить сгоревший в США особняк

Mash: Лагутенко хочет провести 40 концертов для отстройки сгоревшего дома в США

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко решил быстро начать гастроли, чтобы восстановить свой дом в Калифорнии, который сгорел в результате пожара. Уничтоженный ипотечный особняк находился в Биг-Роке, где также пострадали и другие здания. Музыкант уже планирует гастроли, сообщает Mash.

Для восстановления жилья 56-летнему музыканту потребуется провести не менее 40 концертов. Несмотря на разрушение дома, у Лагутенко осталась земля и если он будет действовать экономно, восстановление обойдётся ему в $700-800 тысяч.

Сейчас Лагутенко берёт около 8,5 миллиона рублей или $83 тысячи за концерт, из которых примерно половина идёт ему как солисту. Он не планирует повышать цены — спрос на его выступления сохраняется, а западная аудитория платёжеспособна. По словам организаторов, «Мумий Тролль» пользуется популярностью за границей. Менеджмент активно принимает заказы на корпоративы, дни рождения и вечеринки. Сам Лагутенко не против такого ритма и хочет выступать как можно чаще.

В охваченной пожарами Калифорнии задержаны ещё два человека за поджоги
В охваченной пожарами Калифорнии задержаны ещё два человека за поджоги

Напомним, что лидер группы «Мумий Тролль» лишился жилья в результате масштабного пожара в Калифорнии. Особняк на берегу океана сгорел полностью. Несколько лет назад музыкант приобрёл этот участок с домом в ипотеку за $2,8 миллиона (287,5 миллиона рублей). Внутри были три спальные комнаты и четыре ванные.

Наталья Афонина
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