Дом сбежавшего из РФ лидера группы «Мумий Тролль» Лагутенко сгорел в Калифорнии
Илья Лагутенко. Фото © ТАСС / Алексей Смышляев
Жертвой разрушительных пожаров в Калифорнии стал и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, который сбежал из России. Сайт «Октагон» сообщает, что музыкант лишился имущества в США.
«Дача» фронтмена на берегу океана сгорела: в посёлке Биг-Рок уцелевшие дома не значатся. Этот особняк рок-музыкант купил семь лет назад в ипотеку за 2,8 миллиона долларов (почти 300 миллионов рублей). Площадь недвижимости составляет 204 кв. м. В доме были три спальные комнаты и четыре ванные.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, стали крупнейшими в истории штата. По данным властей, площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. Как минимум 24 человека погибли, многие знаменитости лишились крова. Согласно одной из версий, возможной причиной возгорания стал поджог. Однако катастрофу мог спровоцировать и обрыв проводов на линии электропередачи. Также возможно возгорание из-за фейерверка. Кстати, в эпицентре бедствия оказался и комик Поперечный*, который тоже сбежал из России.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.