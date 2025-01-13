Дом сбежавшего из РФ лидера группы «Мумий Тролль» Лагутенко сгорел в Калифорнии

Жертвой разрушительных пожаров в Калифорнии стал и лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, который сбежал из России. Сайт «Октагон» сообщает , что музыкант лишился имущества в США.

«Дача» фронтмена на берегу океана сгорела: в посёлке Биг-Рок уцелевшие дома не значатся. Этот особняк рок-музыкант купил семь лет назад в ипотеку за 2,8 миллиона долларов (почти 300 миллионов рублей). Площадь недвижимости составляет 204 кв. м. В доме были три спальные комнаты и четыре ванные.