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Регион
12 января, 10:19

Названа возможная причина смертоносных пожаров в Калифорнии

Bloomberg: Причиной пожаров в Калифорнии мог быть обрыв электролинии

Причиной огромных пожаров в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) мог стать обрыв проводов на линии электропередач. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ответственную коммунальную службу Edison International.

Сообщается, что у опоры ЛЭП в северной части округа нашли упавший провод. Стало ли это точной причиной пожаров пока неизвестно.

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Напомним, что пожар в Лос-Анджелесе начался 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают именитые знаменитости, были эвакуированы. К 9 января огонь разошёлся на 10 тысяч гектаров. В регионе объявили чрезвычайное положение. Первичные данные указывали, что причиной пожара стал поджог, подозреваемого уже задержали. Число погибших в результате возгорания выросло до 16 человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Николай Рюмин
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