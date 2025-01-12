Названа возможная причина смертоносных пожаров в Калифорнии
Bloomberg: Причиной пожаров в Калифорнии мог быть обрыв электролинии
Причиной огромных пожаров в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) мог стать обрыв проводов на линии электропередач. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ответственную коммунальную службу Edison International.
Сообщается, что у опоры ЛЭП в северной части округа нашли упавший провод. Стало ли это точной причиной пожаров пока неизвестно.
Напомним, что пожар в Лос-Анджелесе начался 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают именитые знаменитости, были эвакуированы. К 9 января огонь разошёлся на 10 тысяч гектаров. В регионе объявили чрезвычайное положение. Первичные данные указывали, что причиной пожара стал поджог, подозреваемого уже задержали. Число погибших в результате возгорания выросло до 16 человек.
Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei