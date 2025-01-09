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9 января, 03:25

Власти США объявили режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за пожаров

Президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия, чтобы облегчить властям штата работу по борьбе с разрушительными пожарами. Кроме того, это решение позволит жителям округа Лос-Анджелес получить доступ к федеральной помощи.

В обнародованном заявлении Белого дома сообщается, что пострадавшие смогут воспользоваться грантами на временное жильё и ремонт разрушенных домов, а также получить низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба. Также предусмотрены дополнительные средства для восстановления бизнеса и хозяйств. Кроме того, часть денег будет направлена на предотвращение будущих бедствий в штате.

Координировать работу служб будет представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Кёртис Браун. Белый дом отметил, что на данный момент продолжается оценка ущерба, и помощь может быть расширена на другие районы в случае необходимости.

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Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дом за $5 млн, хозяину пришлось лишь наблюдать

Напомним, что масштабный пожар охватил престижные районы Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст в начале января. Жертвами стихии стали минимум два человека, ещё несколько американцев отделались травмами. Огонь не пощадил даже особняки голливудских звёзд.

Обложка ©

X / Jonathan Vigliotti

Артём Гапоненко
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