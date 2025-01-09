Власти США объявили режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за пожаров

Президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия, чтобы облегчить властям штата работу по борьбе с разрушительными пожарами. Кроме того, это решение позволит жителям округа Лос-Анджелес получить доступ к федеральной помощи.

В обнародованном заявлении Белого дома сообщается, что пострадавшие смогут воспользоваться грантами на временное жильё и ремонт разрушенных домов, а также получить низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба. Также предусмотрены дополнительные средства для восстановления бизнеса и хозяйств. Кроме того, часть денег будет направлена на предотвращение будущих бедствий в штате.