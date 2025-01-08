Два человека погибли при пожарах в Лос-Анджелесе

В результате пожаров в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) погибли минимум два человека. Также несколько граждан получили травмы, сообщает глава пожарной службы округа Энтони Мэррон на пресс-конференции.

«К сожалению, есть информация о двух погибших среди гражданского населения, причина смерти пока не установлена. Помимо этого, несколько человек получили серьёзные травмы», — сказал он.