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Регион
8 января, 18:10

Два человека погибли при пожарах в Лос-Анджелесе

В результате пожаров в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) погибли минимум два человека. Также несколько граждан получили травмы, сообщает глава пожарной службы округа Энтони Мэррон на пресс-конференции.

«К сожалению, есть информация о двух погибших среди гражданского населения, причина смерти пока не установлена. Помимо этого, несколько человек получили серьёзные травмы», — сказал он.

Сообщается, что пламя уничтожило свыше 1,1 тысячи строений, в борьбе со стихией задействовано более 1,5 тысячи пожарных. Местные власти просят помощи спасателей из соседних округов, также к ним направляются сотрудники экстренных служб из штатов Вашингтон, Орегон, Невада. Более чем 32 тысячи жителей предписано эвакуироваться из районов, охваченных огнём.

Угрожающий домам Харрис и звёзд Голливуда пожар в Лос-Анджелесе охватил новые территории
Угрожающий домам Харрис и звёзд Голливуда пожар в Лос-Анджелесе охватил новые территории

Напомним, мощнейший пожар охватил район Лос-Анджелеса, где живут знаменитости Голливуда. Из-за сильного ветра огонь изначально охватил более 311 гектаров. Под эвакуацию из-за стихийного бедствия попала территория, где расположена резиденция вице-президента США Камалы Харрис.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / yelantsevv

Николай Рюмин
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