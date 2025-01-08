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8 января, 06:39

Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации из-за пожаров

Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации из-за пожаров. Обложка © Коллаж Life.ru / X / siakordestani / Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Резиденция Харрис в Лос-Анджелесе попала в зону эвакуации из-за пожаров. Обложка © Коллаж Life.ru / X / siakordestani / Shutterstock / FOTODOM / Phil Mistry

Резиденция вице-президента США Камалы Харрис оказалась в зоне эвакуации из-за лесных пожаров, затронувших Лос-Анджелес, сообщает NBC News.

Пожар в Лос-Анджелесе затронул сотни домов. Видео © X / siakordestani

Сообщается, что участок расположен в восточной части зоны эвакуации в Палисейдс. Сама Харрис сейчас находится в Вашингтоне.

Напомним, мощный пожар охватил престижный район Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости Голливуда. Огонь распространяется с невероятной скоростью из-за сильного ветра, охватив уже более 311 гектаров.

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Оксана Попова
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