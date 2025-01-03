Два человека погибли при падении самолёта на здание в Калифорнии
Пилот и пассажир легкомоторного самолёта погибли в результате авиакатастрофы в Калифорнии, ещё 18 получили травмы. Об этом сообщили местные правоохранительные органы в социальной сети X.
«Два человека погибли, десять человек доставили в местные больницы, восемь человек получили помощь врачей на месте и были отпущены. Расследование продолжается», — указано в сообщении.
Напомним, самолёт врезался в складское помещение, принадлежащее больнице. На складе хранились лекарственные препараты. Катастрофа произошла неподалёку от местного аэропорта. После удара на месте возник пожар. Спецслужбы продолжают ликвидировать последствия и выяснять обстоятельства происшествия.
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