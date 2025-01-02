В аэропорту Норильска самолёт с пассажирами выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Норильска самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП). Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл около 8.00 (по местному времени) в международном аэропорту Норильска имени Н. Н. Урванцева. Самолёт Airbus 321A авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Москвы, выкатился за пределы полосы при развороте в районе рулёжной дорожки.

«На борту самолёта находилось 79 пассажиров, воздушное судно временно отстранено от полётов, причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. Для выполнения оборотного рейса в Москву выделен резервный борт, вылет запланирован на 15 часов 30 минут», — говорится в сообщении прокуратуры.

Там также отметили, что по факту случившегося проводится проверка.