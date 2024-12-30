«Долетел на одном винте»: Аварийная посадка самолёта Utair в ЯНАО попала на видео
Самолет из Тюмени сел в ЯНАО после сообщения о технической неисправности
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Тюмени, совершил аварийную посадку в Красноселькупе (ЯНАО). Один из пассажиров сообщил Ura.ru, что причиной инцидента стал отказ одного из винтовых двигателей.
Аварийная посадка самолёта Utair в ЯНАО попала на видео. Видео © VK / Видео URA.RU
«Последний самолёт! Долетел на одном винте. Слава Богу, что все хорошо», — признался свидетель.
Тем временем пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры уточнила, что самолёт сел в ЯНАО после того, как его экипаж доложил о поломке.
«Посадка прошла благополучно. В настоящее время судно отстранено от полётов. В целях выполнения оборотного рейса в Тюмень ожидается резервный борт», — рассказали в прокуратуре.
Декабрь 2024 года запомнится рядом авиапроисшествий. 25 декабря лайнер Embraer E-190 авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение рядом с аэропортом Актау в Казахстане. Жертвами трагедии стали 38 человек, среди которых были семеро россиян, ещё 29 пассажиров выжили. Спустя время, 29 декабря, Boeing 737-800 во время посадки врезался в ограждение в Южной Корее, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и взорвался. На борту находились 181 человек, только двое из них чудом выжили. Инциденты с самолётами также зафиксированы в Норвегии и Канаде. Сегодня, 30 декабря, стало известно о смерти пассажира на борту самолёта, летевшего в Новосибирск. Также сегодня в Актау самолёт из Баку получил повреждение после посадки.
VK / Видео URA.RU