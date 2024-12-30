«Долетел на одном винте»: Аварийная посадка самолёта Utair в ЯНАО попала на видео

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Тюмени, совершил аварийную посадку в Красноселькупе (ЯНАО). Один из пассажиров сообщил Ura.ru, что причиной инцидента стал отказ одного из винтовых двигателей.

Аварийная посадка самолёта Utair в ЯНАО попала на видео. Видео © VK / Видео URA.RU

«Последний самолёт! Долетел на одном винте. Слава Богу, что все хорошо», — признался свидетель.

Тем временем пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры уточнила, что самолёт сел в ЯНАО после того, как его экипаж доложил о поломке.