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Регион
30 декабря, 06:13

Злой рок или халатность? В Южной Корее ещё один самолёт совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси

Ещё у одного самолёта Jeju Air обнаружили проблемы с шасси после вылета

Ещё у одного самолёта южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, как и у разбившегося накануне боинга. Однако он смог вернуться в аэропорт вылета, передаёт агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.

Сообщается, что Boeing B737-800 следовал из Кимпхо в Чеджу. Но до места назначения пассажиры не добрались вовремя. Вскоре после взлёта экипаж выявил проблему с шасси и вернулся в аэропорт Кимпхо.

«Мы не можем сесть»: Стало известно о последнем сообщении пассажира разбившегося в Южной Корее самолёта
«Мы не можем сесть»: Стало известно о последнем сообщении пассажира разбившегося в Южной Корее самолёта

Напомним, трагедия с другим самолётом той же авиакомпании произошла утром 29 декабря. Boeing 737-800 во время посадки врезался в ограждение, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и взорвался. На борту находились 181 человек, только двое из них чудом выжили. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. При этом в аэропорту заявили, что заранее предупреждали экипаж об угрозе. Эксперты изучают чёрный ящик, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Среди погибших россиян не было. Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.

На борту разбившегося в Корее самолёта находился 80-летний юбиляр и вся его семья
На борту разбившегося в Корее самолёта находился 80-летний юбиляр и вся его семья
Обложка ©

X / Mario Nawfal

Алёна Зиновьева
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