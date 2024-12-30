Злой рок или халатность? В Южной Корее ещё один самолёт совершил аварийную посадку из-за проблем с шасси
Ещё у одного самолёта Jeju Air обнаружили проблемы с шасси после вылета
Ещё у одного самолёта южнокорейской авиакомпании Jeju Air возникли проблемы с шасси, как и у разбившегося накануне боинга. Однако он смог вернуться в аэропорт вылета, передаёт агентство «Рёнхап» со ссылкой на источники.
Сообщается, что Boeing B737-800 следовал из Кимпхо в Чеджу. Но до места назначения пассажиры не добрались вовремя. Вскоре после взлёта экипаж выявил проблему с шасси и вернулся в аэропорт Кимпхо.
Напомним, трагедия с другим самолётом той же авиакомпании произошла утром 29 декабря. Boeing 737-800 во время посадки врезался в ограждение, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и взорвался. На борту находились 181 человек, только двое из них чудом выжили. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. При этом в аэропорту заявили, что заранее предупреждали экипаж об угрозе. Эксперты изучают чёрный ящик, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Среди погибших россиян не было. Посольство России в Южной Корее выразило соболезнования семьям погибших.
X / Mario Nawfal