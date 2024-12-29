«Мы не можем сесть»: Стало известно о последнем сообщении пассажира разбившегося в Южной Корее самолёта

Родственник одного из погибших в авиакатастрофе в аэропорту Муан в Южной Корее опубликовал последние сообщения своего близкого, переданные через мессенджер. Текст приводит агентство News1.

«Птица попала в крыло, не можем сесть», — написал пассажир в 09:00 по местному времени (03:00 мск).