«Мы не можем сесть»: Стало известно о последнем сообщении пассажира разбившегося в Южной Корее самолёта
News1: Пассажир разбившегося в Южной Корее самолёта успел написать родственнику
Родственник одного из погибших в авиакатастрофе в аэропорту Муан в Южной Корее опубликовал последние сообщения своего близкого, переданные через мессенджер. Текст приводит агентство News1.
«Птица попала в крыло, не можем сесть», — написал пассажир в 09:00 по местному времени (03:00 мск).
На вопрос родственника, когда это произошло, он ответил: «Только что. Видимо, настало время сказать последние слова?». После этого связь с ним оборвалась.
Напомним, трагедия произошла утром 29 декабря. Самолёт Boeing 737-800 при посадке врезался в ограждение, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и взорвался. На борту находились 181 человек, из которых 179 погибли, включая шесть членов экипажа. Двое выжили. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение с птицами. При этом в аэропорту заявили, что экипаж был предупреждён об угрозе столкновения. Для выяснения всех обстоятельств из разбившегося лайнера уже извлечены чёрные ящики. Россиян среди погибших не оказалось.
X / Mario Nawfal