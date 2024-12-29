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29 декабря, 18:50

«Мы не можем сесть»: Стало известно о последнем сообщении пассажира разбившегося в Южной Корее самолёта

News1: Пассажир разбившегося в Южной Корее самолёта успел написать родственнику

Родственник одного из погибших в авиакатастрофе в аэропорту Муан в Южной Корее опубликовал последние сообщения своего близкого, переданные через мессенджер. Текст приводит агентство News1.

«Птица попала в крыло, не можем сесть», — написал пассажир в 09:00 по местному времени (03:00 мск).

На вопрос родственника, когда это произошло, он ответил: «Только что. Видимо, настало время сказать последние слова?». После этого связь с ним оборвалась.

Одна из выживших в авиакатастрофе в Южной Корее пришла в себя
Одна из выживших в авиакатастрофе в Южной Корее пришла в себя

Напомним, трагедия произошла утром 29 декабря. Самолёт Boeing 737-800 при посадке врезался в ограждение, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и взорвался. На борту находились 181 человек, из которых 179 погибли, включая шесть членов экипажа. Двое выжили. По предварительным данным, причиной катастрофы стало столкновение с птицами. При этом в аэропорту заявили, что экипаж был предупреждён об угрозе столкновения. Для выяснения всех обстоятельств из разбившегося лайнера уже извлечены чёрные ящики. Россиян среди погибших не оказалось.

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X / Mario Nawfal

Анатолий Цейко
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