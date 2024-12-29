Власти Южной Кореи подтвердили гибель 179 человек в результате авиакатастрофы
Обломки самолёта в Корее. Обложка © X / Mario Nawfal
Власти Южной Кореи подтвердили гибель 179 человек, которые находились на борту разбившегося самолёта Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Двое человек выжили, сообщает агентство Yonhap.
Ранее власти допускали, что погибли все, кто находился в самолёте, за исключением двух выживших членов экипажа. В момент крушения они были в хвостовой части воздушного судна. Всего на борту авиалайнера был 181 человек.
Напомним, что утром 29 декабря самолёт в Южной Корее выкатился за пределы полосы при посадке и протаранил ограждение, после чего взорвался. Авиасудно село на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Россиян среди погибших не оказалось. Жертвами случившегося в Муане стали 179 человек. При этом в Южной Корее заявили, что аэропорт предупреждал экипаж самолёта Boeing 737-800 об угрозе столкновения с птицами. Позднее из разбившегося авиалайнера извлекли чёрные ящики для дальнейшего расследования.