Чёрные ящики извлекли из разбившегося в Южной Корее самолёта

Из разбившегося в Южной Корее самолёта авиакомпании Jeju Air извлекли чёрные ящики для дальнейшего расследования. Об этом сообщил телеканал Yonhap News TV со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.

Через чёрный ящик фиксируются данные о полёте, в то время как бортовой самописец записывает переговоры в кабине пилотов. Телеканал также отметил, что авиакатастрофа в Муане стала крупнейшей по числу жертв с 1997 года. Тогда во время посадки разбился южнокорейский самолёт, летевший на американский остров Гуам. При крушении погибли 228 человек.