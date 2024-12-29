Чёрные ящики извлекли из разбившегося в Южной Корее самолёта
Обломки самолёта. Обложка © X / Mario Nawfal
Из разбившегося в Южной Корее самолёта авиакомпании Jeju Air извлекли чёрные ящики для дальнейшего расследования. Об этом сообщил телеканал Yonhap News TV со ссылкой на министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта.
«Что касается чёрных ящиков, были извлечены бортовой самописец и звукозаписывающее устройство», — заявили в министерстве.
Через чёрный ящик фиксируются данные о полёте, в то время как бортовой самописец записывает переговоры в кабине пилотов. Телеканал также отметил, что авиакатастрофа в Муане стала крупнейшей по числу жертв с 1997 года. Тогда во время посадки разбился южнокорейский самолёт, летевший на американский остров Гуам. При крушении погибли 228 человек.
Напомним, что рано утром 29 декабря самолёт в Южной Корее выкатился за пределы полосы при посадке и протаранил ограждение, после чего взорвался. Воздушное судно село на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Россиян среди погибших не оказалось. Жертвами происшествия в Муане стали 179 человек. При этом в Южной Корее заявили, что аэропорт предупреждал экипаж самолёта Boeing 737-800 об угрозе столкновения с птицами. Посольство РФ выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой.