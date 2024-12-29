179 из 181 человека погибли в результате крушения самолёта в Южной Корее
Yonhap: Жертвами авиакатастрофы в Муане стали 179 человек
Почти все пассажиры и члены экипажа погибли в результате крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в аэропорту южнокорейского города Муан. Жертвами трагедии стали 179 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.
Среди двоих выживших есть член экипажа. Его и одного уцелевшего пассажира в тяжёлом состоянии доставили в больницу.
Напомним, что ранним утром 29 декабря самолёт выкатился за пределы полосы при посадке и протаранил ограждение, после чего взорвался. Авиалайнер сел на фюзеляж из-за столкновения с птицами. Россиян среди погибших не оказалось.
X / Mario Nawfal