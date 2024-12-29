179 из 181 человека погибли в результате крушения самолёта в Южной Корее

Почти все пассажиры и члены экипажа погибли в результате крушения самолёта Boeing 737 авиакомпании Jeju Air в аэропорту южнокорейского города Муан. Жертвами трагедии стали 179 человек, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.