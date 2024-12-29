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Регион
29 декабря, 01:11

Пассажирский самолёт разбился при посадке в Южной Корее, десятки погибли

Yonhap: Пассажирский самолёт разбился при посадке в Южной Корее, есть жертвы

Столб дыма на месте происшествия. Обложка © X / Raphael Rashid

Столб дыма на месте происшествия. Обложка © X / Raphael Rashid

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан на юго-западе страны. Воздушное судно столкнулось с ограждением в конце полосы при посадке. Подробности инцидента приводит агентство Yonhap.

Трагедия произошла рано утром 29 декабря, когда рейс возвращался из Бангкока. На борту самолёта находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщается о 23 жертвах. На кадрах с места трагедии запечатлены клубы густого чёрного дыма.

Столб дыма на месте происшествия. Видео © X / BNO News live

Тела жертв авиакатастрофы вблизи Актау отправлены из Казахстана в Азербайджан
Тела жертв авиакатастрофы вблизи Актау отправлены из Казахстана в Азербайджан

Напомним, что схожий случай недавно произошёл с самолётом рейса Баку – Грозный, который рухнул на территории Казахстана. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.

Илья Пушкарев
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