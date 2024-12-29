Пассажирский самолёт разбился при посадке в Южной Корее, десятки погибли

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан на юго-западе страны. Воздушное судно столкнулось с ограждением в конце полосы при посадке. Подробности инцидента приводит агентство Yonhap.

Трагедия произошла рано утром 29 декабря, когда рейс возвращался из Бангкока. На борту самолёта находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщается о 23 жертвах. На кадрах с места трагедии запечатлены клубы густого чёрного дыма.