Пассажирский самолёт разбился при посадке в Южной Корее, десятки погибли
Yonhap: Пассажирский самолёт разбился при посадке в Южной Корее, есть жертвы
Столб дыма на месте происшествия. Обложка © X / Raphael Rashid
Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air потерпел крушение в аэропорту Муан на юго-западе страны. Воздушное судно столкнулось с ограждением в конце полосы при посадке. Подробности инцидента приводит агентство Yonhap.
Трагедия произошла рано утром 29 декабря, когда рейс возвращался из Бангкока. На борту самолёта находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщается о 23 жертвах. На кадрах с места трагедии запечатлены клубы густого чёрного дыма.
Столб дыма на месте происшествия. Видео © X / BNO News live
Напомним, что схожий случай недавно произошёл с самолётом рейса Баку – Грозный, который рухнул на территории Казахстана. Жертвами авиакатастрофы стали 38 человек.