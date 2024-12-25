В Казахстане заявили о 38 погибших при крушении самолёта Баку – Грозный

38 человек погибли в результате авиакатастрофы в аэропорту казахстанского города Актау, где сегодня рухнул пассажирский самолёт Баку – Грозный . Об этом казахстанским СМИ сообщил заместитель премьер-министра республики Канат Бозумбаев.

«38 человек погибли, тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие», — сказал он в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz.

Напомним, что утром 25 декабря в 09:28 недалеко от аэропорта Актау (Казахстан) произошла катастрофа пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», летевшего из Баку в Грозный. Причиной трагедии называлось столкновение с птицами, однако позже на фюзеляже заметили странные отверстия. На борту было 67 человек, среди них: 16 граждан России, 42 гражданина Азербайджана (в том числе весь экипаж), 6 граждан Казахстана, 3 гражданина Кыргызстана, гражданство ещё одного человека уточняется. Выжило 32 человека, 29 из них госпитализированы, 11 человек находятся в тяжелом состоянии.