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25 декабря, 08:23

Росавиация подтвердила, что упавший в Казахстане самолёт столкнулся с птицами

Упавший в Казахстане самолёт, который летел в Грозный. Обложка © Telegram / PRO КАДРЫ KZ

Упавший в Казахстане самолёт, который летел в Грозный. Обложка © Telegram / PRO КАДРЫ KZ

Самолёт, который летел из Баку в Грозный и разбился в Актау в Казахстане, предварительно, столкнулся с птицами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Казахстанские оперслужбы ведут поисково-спасательные работы. Росавиация контактирует с авиакомпанией Azerbaijan Airlines (AZAL), авиационными властями Казахстана и Азербайджана.

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Напомним, утром 25 декабря около 09:30 по московскому времени в районе восточного побережья Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау, самолёт Embraer 190 столкнулся с землёй. Известно, что выжило около 25 человек. На борту находилось 16 россиян.

Никита Никонов
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