Росавиация подтвердила, что упавший в Казахстане самолёт столкнулся с птицами

Самолёт, который летел из Баку в Грозный и разбился в Актау в Казахстане, предварительно, столкнулся с птицами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Казахстанские оперслужбы ведут поисково-спасательные работы. Росавиация контактирует с авиакомпанией Azerbaijan Airlines (AZAL), авиационными властями Казахстана и Азербайджана.