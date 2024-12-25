Росавиация подтвердила, что упавший в Казахстане самолёт столкнулся с птицами
Упавший в Казахстане самолёт, который летел в Грозный. Обложка © Telegram / PRO КАДРЫ KZ
Самолёт, который летел из Баку в Грозный и разбился в Актау в Казахстане, предварительно, столкнулся с птицами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Предварительно: после столкновения с птицами, из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Казахстанские оперслужбы ведут поисково-спасательные работы. Росавиация контактирует с авиакомпанией Azerbaijan Airlines (AZAL), авиационными властями Казахстана и Азербайджана.
Напомним, утром 25 декабря около 09:30 по московскому времени в районе восточного побережья Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау, самолёт Embraer 190 столкнулся с землёй. Известно, что выжило около 25 человек. На борту находилось 16 россиян.