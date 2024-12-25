Минтранс Казахстана: На борту упавшего в Актау самолёта находились 16 россиян
На борту самолёта Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный и разбился в Актау, находилось 16 граждан России. Об этом сообщает Минтранс Казахстана.
Самолёт Баку – Грозный потерпел крушение в Казахстане. Видео © SHOT
«По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана, 16 РФ», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Напомним, утром 25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Предварительной причиной называется столкновение с птицами и отказ системы управления. Сообщается, что выжило 25 человек.