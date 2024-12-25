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Регион
25 декабря, 08:13

Минтранс Казахстана: На борту упавшего в Актау самолёта находились 16 россиян

На борту самолёта Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный и разбился в Актау, находилось 16 граждан России. Об этом сообщает Минтранс Казахстана.

Самолёт Баку – Грозный потерпел крушение в Казахстане. Видео © SHOT

«По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 Казахстана, 3 Кыргызстана, 16 РФ», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, утром 25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Предварительной причиной называется столкновение с птицами и отказ системы управления. Сообщается, что выжило 25 человек.

Самолёт Баку – Грозный потерпел крушение в Казахстане: Что известно
Самолёт Баку – Грозный потерпел крушение в Казахстане: Что известно
Обложка ©

Lada.kz

Никита Никонов
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