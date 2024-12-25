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Регион
25 декабря, 08:08

При крушении самолёта Баку – Грозный в Казахстане выжило 25 человек

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © SHOT

Место крушения самолёта Баку – Грозный в Казахстане. Фото © SHOT

При крушении в Казахстане пассажирского самолёта Azerbaijan Airlines, следовавшего рейсом Баку – Грозный, выжило 25 человек, из них 22 госпитализированы. Об этом сообщает МЧС Казахстана.

Списки пассажиров уточняются.

Момент крушения самолёта Баку – Грозный попал на видео
Момент крушения самолёта Баку – Грозный попал на видео

Напомним, утром 25 декабря, около 10.00 мск, в аэропорту казахстанского города Актау рухнул пассажирский самолёт, следовавший из Баку в Грозный. Всего в самолете находилось 72 человека — 5 членов экипажа и 67 пассажиров. Что известно о трагедии на данную минуту, читайте на Life.ru.

Александра Вишнякова
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