Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 07:34

В самолёте Баку – Грозный находилось 72 человека, более половины — россияне

На борту рухнувшего самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительным данным из числа людей более половины — россияне, сообщает SHOT.

Известно, что лайнер был перенаправлен в Махачкалу из-за сильного тумана в Грозном. Предварительной причиной крушения могло стать столкновение самолёта со стаей птиц.

Упавший в Казахстане самолёт Баку – Грозный двигался по странной траектории
Упавший в Казахстане самолёт Баку – Грозный двигался по странной траектории

Напомним, самолёт рейсом Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в аэропорту казахстанского Актау. Падение пассажирского Embraer было зафиксировано на видео. На месте трагедии были найдены выжившие пассажиры.

Обложка ©

Telegram / prokadrykz

Наталья Афонина
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Казахстан
  • Азербайджан
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar