В самолёте Баку – Грозный находилось 72 человека, более половины — россияне
На борту рухнувшего самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане находилось 67 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительным данным из числа людей более половины — россияне, сообщает SHOT.
Известно, что лайнер был перенаправлен в Махачкалу из-за сильного тумана в Грозном. Предварительной причиной крушения могло стать столкновение самолёта со стаей птиц.
Напомним, самолёт рейсом Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в аэропорту казахстанского Актау. Падение пассажирского Embraer было зафиксировано на видео. На месте трагедии были найдены выжившие пассажиры.
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