Упавший в Казахстане самолёт Баку – Грозный двигался по странной траектории
Дым после падения самолёта в Казахстане. Обложка © Telegram / prokadrykz
Разбившийся в Казахстане самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, но из-за погодных условий был перенаправлен в Актау, перед падением двигался по странной траектории. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
Странная траектория самолёта Azerbaijan Airlines, который летел в Грозный и потерпел крушение в Казахстане. Фото © Flightradar
Согласно информации, предоставленной сервисом, перед крушением лайнер начало странно кружить. Также известно, что изначально борт был перенаправлен в Махачкалу. В самолёте находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.
Напомним, ранее стало известно, что самолёт рейсом Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines упал в аэропорту казахстанского Актау. Падение пассажирского Embraer попало на видео.