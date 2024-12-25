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25 декабря, 07:17
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Упавший в Казахстане самолёт Баку – Грозный двигался по странной траектории

Дым после падения самолёта в Казахстане. Обложка © Telegram / prokadrykz

Дым после падения самолёта в Казахстане. Обложка © Telegram / prokadrykz

Разбившийся в Казахстане самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines, который летел из Баку в Грозный, но из-за погодных условий был перенаправлен в Актау, перед падением двигался по странной траектории. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Странная траектория самолёта Azerbaijan Airlines, который летел в Грозный и потерпел крушение в Казахстане. Фото © Flightradar

Странная траектория самолёта Azerbaijan Airlines, который летел в Грозный и потерпел крушение в Казахстане. Фото © Flightradar

Согласно информации, предоставленной сервисом, перед крушением лайнер начало странно кружить. Также известно, что изначально борт был перенаправлен в Махачкалу. В самолёте находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Напомним, ранее стало известно, что самолёт рейсом Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines упал в аэропорту казахстанского Актау. Падение пассажирского Embraer попало на видео.

Самолёт Баку – Грозный упал в Казахстане, крушение попало на видео
Самолёт Баку – Грозный упал в Казахстане, крушение попало на видео
Никита Никонов
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