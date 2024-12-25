Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 06:59
6442

Самолёт Баку – Грозный упал в Казахстане, крушение попало на видео

Самолёт Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines упал в аэропорту Актау

Самолёт рейсом Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау. Падение пассажирского Embraer попало на видео.

Самолёт Баку – Грозный упал в Казахстане. Телеграм / prokadrykz / LADA.KZ

На месте ЧП возник пожар. На данный момент никаких подробностей об авиакатастрофе нет.

А 24 ноября самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи, загорелся в Анталье сразу после посадки. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали через аварийные трапы. В «Азимуте» тогда сообщили, что пожар возник из-за повреждения бака с топливом.

Пассажиры с загоревшегося в Турции SSJ подали в суд на пилотов авиакомпании
Пассажиры с загоревшегося в Турции SSJ подали в суд на пилотов авиакомпании
Обложка ©

Телеграм / prokadrykz

Андрей Бражников
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar