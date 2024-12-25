Самолёт Баку – Грозный упал в Казахстане, крушение попало на видео
Самолёт Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines упал в аэропорту Актау
Самолёт рейсом Баку – Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского Актау. Падение пассажирского Embraer попало на видео.
Самолёт Баку – Грозный упал в Казахстане. Телеграм / prokadrykz / LADA.KZ
На месте ЧП возник пожар. На данный момент никаких подробностей об авиакатастрофе нет.
А 24 ноября самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи, загорелся в Анталье сразу после посадки. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали через аварийные трапы. В «Азимуте» тогда сообщили, что пожар возник из-за повреждения бака с топливом.
Телеграм / prokadrykz