Пассажиры с загоревшегося в Турции SSJ подали в суд на пилотов авиакомпании
Oda TV: Шесть пассажиров «Азимута» подали в суд на пилотов после ЧП в Анталье
Шесть человек, летевших на самолёте авиакомпании «Азимут», обратились в суд с иском против экипажа после инцидента в Анталье, где после приземления борта начался пожар. Турецкий телеканал Oda TV сообщил, что пассажиры обвинили капитана и второго пилота в сознательном вызове аварии для получения страховки.
В эфире утверждалось, что примерно за полтора месяца до антальского происшествия самолёт уже загорался, но продолжал работать. Точных данных о месте и времени этого события не предоставили.
«Шестеро россиян, живущих в Анталье, подали судебный иск, обвиняя капитана и второго пилота в страховом мошенничестве и попытке покушения на жизнь через преднамеренный пожар», — сообщает телеканал.
По информации канала, выяснилось, что страховка самолёта заканчивалась через неделю, но её не продлили. Сообщают также, что «Азимут» находится в сложной финансовой ситуации, и самолёт был куплен за 10 миллионов евро — что составляет треть его реальной стоимости.
Напоминаем, 24 ноября самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи, загорелся в Анталье сразу после посадки. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали через аварийные трапы. В «Азимуте» тогда сообщили, что пожар возник из-за повреждения бака с топливом.
Life.ru