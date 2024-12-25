Пассажиры с загоревшегося в Турции SSJ подали в суд на пилотов авиакомпании

Шесть человек, летевших на самолёте авиакомпании «Азимут», обратились в суд с иском против экипажа после инцидента в Анталье, где после приземления борта начался пожар. Турецкий телеканал Oda TV сообщил, что пассажиры обвинили капитана и второго пилота в сознательном вызове аварии для получения страховки.

В эфире утверждалось, что примерно за полтора месяца до антальского происшествия самолёт уже загорался, но продолжал работать. Точных данных о месте и времени этого события не предоставили.

«Шестеро россиян, живущих в Анталье, подали судебный иск, обвиняя капитана и второго пилота в страховом мошенничестве и попытке покушения на жизнь через преднамеренный пожар», — сообщает телеканал.