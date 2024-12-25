Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 01:15

Пассажиры с загоревшегося в Турции SSJ подали в суд на пилотов авиакомпании

Oda TV: Шесть пассажиров «Азимута» подали в суд на пилотов после ЧП в Анталье

Шесть человек, летевших на самолёте авиакомпании «Азимут», обратились в суд с иском против экипажа после инцидента в Анталье, где после приземления борта начался пожар. Турецкий телеканал Oda TV сообщил, что пассажиры обвинили капитана и второго пилота в сознательном вызове аварии для получения страховки.

В эфире утверждалось, что примерно за полтора месяца до антальского происшествия самолёт уже загорался, но продолжал работать. Точных данных о месте и времени этого события не предоставили.

«Шестеро россиян, живущих в Анталье, подали судебный иск, обвиняя капитана и второго пилота в страховом мошенничестве и попытке покушения на жизнь через преднамеренный пожар», — сообщает телеканал.

Ещё один SSJ «Азимута» совершил посадку с неисправностью, на этот раз – в Красноярске
Ещё один SSJ «Азимута» совершил посадку с неисправностью, на этот раз – в Красноярске

По информации канала, выяснилось, что страховка самолёта заканчивалась через неделю, но её не продлили. Сообщают также, что «Азимут» находится в сложной финансовой ситуации, и самолёт был куплен за 10 миллионов евро — что составляет треть его реальной стоимости.

Напоминаем, 24 ноября самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи, загорелся в Анталье сразу после посадки. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали через аварийные трапы. В «Азимуте» тогда сообщили, что пожар возник из-за повреждения бака с топливом.

Обложка ©

Life.ru

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Турция
  • Авиакатастрофы
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar