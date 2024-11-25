Ещё один SSJ «Азимута» совершил посадку с неисправностью, на этот раз – в Красноярске

Ещё один самолёт авиакомпании «Азимут» приземлился с неисправностью — на этот раз инцидент произошёл в воскресенье, 24 ноября, в международном аэропорту Красноярска. У борта, летевшего из Минвод, была зафиксирована неисправность гидравлики передней стойки шасси, но аварийную посадку экипаж не запрашивал.