Ещё один SSJ «Азимута» совершил посадку с неисправностью, на этот раз – в Красноярске
Самолёт «Азимута» с неисправностью шасси приземлился в Красноярске
Ещё один самолёт авиакомпании «Азимут» приземлился с неисправностью — на этот раз инцидент произошёл в воскресенье, 24 ноября, в международном аэропорту Красноярска. У борта, летевшего из Минвод, была зафиксирована неисправность гидравлики передней стойки шасси, но аварийную посадку экипаж не запрашивал.
«Посадка была, но экипаж не запрашивал аварийную посадку, экипаж запрашивал штатную посадку и объявил о неисправности», — рассказал РИА «Новости» начальник отдела корпоративных коммуникаций воздушной гавани Красноярска Дмитрий Тронин.
В результате никто не пострадал. По предварительным данным, речь идёт о борте Superjet.
Напомним, вечером 24 ноября в аэропорту Антальи российский Sukhoi Superjet 100-95LR, перевозивший туристов на отдых в Турцию, несколько раз ударился о взлётную полосу, после чего загорелся. Обошлось без пострадавших, поскольку судно остановили рядом с пожарной частью. Сумма ущерба, предварительно, составила не менее 1 миллиона рублей. Пилотов забрали на допрос, а СК РФ завёл уголовное дело. Выяснилось, что тот самый SSJ-100 уже четыре раза за последние полтора года прерывал взлёт, а во время одного из рейсов у самолёта отказал двигатель.