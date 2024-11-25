Турецкая полиция допрашивает пилотов загоревшегося в Анталье российского Superjet
SHOT: Турецкая полиция допрашивает пилотов загоревшегося российского SSJ 100
Турецкая полиция допрашивает пилотов российского Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в аэропорту Антальи. Об этом пишет SHOT.
В ближайшее время показания дадут и диспетчеры, которые вели борт на посадку и давали информацию о погоде.
Загоревшийся в аэропорту Антальи российский Sukhoi Superjet 100. Фото © Life.ru
В пресс-службе авиакомпании «Азимут» заявили, что жёсткая посадка самолёта произошла из-за сдвига ветра.
Напомним, инцидент с авиалайнером SSJ 100, загоревшемся после посадки в аэропорту Антальи, произошёл вечером 24 ноября. По данным Life.ru, на заключительном отрезке рейса пилотов проинформировали о сильном ветре, но это не спасло — борт ударился о ВПП, после чего начался пожар. К счастью, все пассажиры смогли эвакуироваться, а некоторые из них и вовсе шокировали своей невозмутимостью.
Life.ru