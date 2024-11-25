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24 ноября, 21:30

Турецкая полиция допрашивает пилотов загоревшегося в Анталье российского Superjet

SHOT: Турецкая полиция допрашивает пилотов загоревшегося российского SSJ 100

Турецкая полиция допрашивает пилотов российского Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в аэропорту Антальи. Об этом пишет SHOT.

В ближайшее время показания дадут и диспетчеры, которые вели борт на посадку и давали информацию о погоде.

Загоревшийся в аэропорту Антальи российский Sukhoi Superjet 100. Фото © Life.ru

Загоревшийся в аэропорту Антальи российский Sukhoi Superjet 100. Фото © Life.ru

В пресс-службе авиакомпании «Азимут» заявили, что жёсткая посадка самолёта произошла из-за сдвига ветра.

Российский Superjet загорелся после приземления в Турции 24 ноября: Что известно
Российский Superjet загорелся после приземления в Турции 24 ноября: Что известно

Напомним, инцидент с авиалайнером SSJ 100, загоревшемся после посадки в аэропорту Антальи, произошёл вечером 24 ноября. По данным Life.ru, на заключительном отрезке рейса пилотов проинформировали о сильном ветре, но это не спасло — борт ударился о ВПП, после чего начался пожар. К счастью, все пассажиры смогли эвакуироваться, а некоторые из них и вовсе шокировали своей невозмутимостью.

Обложка ©

Life.ru

Артур Лапсаков
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