Турецкая полиция допрашивает пилотов загоревшегося в Анталье российского Superjet

В ближайшее время показания дадут и диспетчеры, которые вели борт на посадку и давали информацию о погоде.

Напомним, инцидент с авиалайнером SSJ 100, загоревшемся после посадки в аэропорту Антальи, произошёл вечером 24 ноября. По данным Life.ru, на заключительном отрезке рейса пилотов проинформировали о сильном ветре, но это не спасло — борт ударился о ВПП, после чего начался пожар. К счастью, все пассажиры смогли эвакуироваться, а некоторые из них и вовсе шокировали своей невозмутимостью.