Российский Superjet загорелся после приземления в Турции 24 ноября: Что известно

Life.ru собрал последние новости об инциденте в аэропорту Анталье, где при приземлении поздно вечером в воскресенье, 24 ноября, у самолёта с российскими туристами загорелся двигатель.

Что известно о пассажирах

При посадке в аэропорту Антальи у самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» загорелся двигатель. На борту находились 79 пассажиров, в том числе 9 детей, которых эвакуировали с помощью надувных трапов. Люди покидали самолёт, держа в руках багаж и чемоданы. По состоянию на 23:30 мск, за медицинской помощью никто из них не обращался. Самолёт с бортовым номером RA-89085 выполнял рейс A45051 из Сочи.

Удар при приземлении

Пассажиры отметили, что при приземлении они ощутили сильный удар. Предполагается, что пилот мог задеть левым крылом взлетную полосу, что могло привести к возникновению пожара и разливу топлива.

Другие версии

Ошибка в пилотировании могла стать причиной инцидента с российским Sukhoi Superjet 100 в Анталье, сообщает SHOT. Согласно информации от телеграм-канала, диспетчеры аэропорта предоставили пилотам полные данные о погодных условиях, включая сильный и порывистый ветер. На основе этой информации экипаж должен был корректно рассчитать скорость при заходе на посадку.

Первое видео от пассажиров

Пассажиры Sukhoi Superjet 100, у которого загорелся двигатель после приземления в аэропорту Антальи, сняли на видео события, разворачивавшиеся в первые минуты после приземления. На кадрах видно, что люди находятся рядом с горящим самолетом, однако паники не наблюдается. Один из пассажиров удивил своей спокойствием, произнеся за кадром: «Значит, это не наша смерть».

Пассажиры с горящего Superjet 100 сняли видео первых минут после спасения. Видео © Mash

Оперативность турецких пожарных

Экипаж быстро развернул спасательные трапы и организовал эвакуацию. Турецкие пожарные оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь.

Авиакомпания «Азимут» до сих пор не установила контакт с пассажирами и не предложила им помощь.