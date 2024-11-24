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24 ноября, 20:18

Пассажиры сняли на видео первые секунды после посадки загоревшегося в Анталье SSJ-100

Mash: Пассажиры загоревшегося SSJ 100 почувствовали жёсткий удар при посадке

Самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR жёстко ударился о полосу при посадке в аэропорту турецкой Антальи. Об этом Mash рассказали пассажиры, которые были вынуждены покидать горящее воздушное судно по надувным трапам.

Первые минуты после спасения пассажиров самолёта. Видео Telegram / Mash

По данным Telegram-канала, пилот SSJ мог столкнуться с ВПП левым крылом. Разлившееся топливо и привело к возгоранию двигателей. К счастью, пожарные расчёты оперативно справились с огнём.

«Были [семьи с детьми], да все нормально реагировали, мы же русские, с нами Бог», — рассказал Mash один из пассажиров воздушного судна.

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Напомним, что инцидент произошёл поздним вечером 24 ноября. Life.ru публиковал кадры горящего на взлётно-посадочной полосе самолёта.

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Илья Пушкарев
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