Пассажиры сняли на видео первые секунды после посадки загоревшегося в Анталье SSJ-100

Самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR жёстко ударился о полосу при посадке в аэропорту турецкой Антальи. Об этом Mash рассказали пассажиры, которые были вынуждены покидать горящее воздушное судно по надувным трапам.

Первые минуты после спасения пассажиров самолёта. Видео Telegram / Mash

По данным Telegram-канала, пилот SSJ мог столкнуться с ВПП левым крылом. Разлившееся топливо и привело к возгоранию двигателей. К счастью, пожарные расчёты оперативно справились с огнём.

«Были [семьи с детьми], да все нормально реагировали, мы же русские, с нами Бог», — рассказал Mash один из пассажиров воздушного судна.