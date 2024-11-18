Самолёт Москва – Тбилиси подал сигнал бедствия после вылета из Внуково

Пассажирский самолёт подал сигнал ЧС утром 18 ноября после вылета из московского аэропорта Внуково в Тбилиси. Это следует из данных сайта Flightradar, который в режиме онлайн отслеживает передвижение авиарейсов по всему миру.

Согласно карте, экипаж самолёта Superjet-100 подал сигнал бедствия в начале полёта. Причина неизвестна, в настоящее время борт направляется в пункт назначения. Ориентировочное время прибытия – 9:48.