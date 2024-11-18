Момент уничтожения украинского беспилотника в Раменском попал на видео
Момент уничтожения украинского беспилотника в Раменском Московской области попал на видео. Кадры оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Момент уничтожения беспилотника в Раменском. Видео © Telegram / SHOT
Как рассказали SHOT местные жители, сначала в небе было слышно громкое гудение, а затем в районе 3:40 раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, многие проснулись от звука, в домах затряслись стёкла.
Об уничтожении летевшего на Москву беспилотника ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дрон сбили в Раменском городском округе. Пострадавших и разрушений нет.
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