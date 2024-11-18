Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 01:19

Момент уничтожения украинского беспилотника в Раменском попал на видео

Момент уничтожения украинского беспилотника в Раменском Московской области попал на видео. Кадры оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Момент уничтожения беспилотника в Раменском. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали SHOT местные жители, сначала в небе было слышно громкое гудение, а затем в районе 3:40 раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, многие проснулись от звука, в домах затряслись стёкла.

Об уничтожении летевшего на Москву беспилотника ранее сообщал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, дрон сбили в Раменском городском округе. Пострадавших и разрушений нет.

Средства ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА в Брянской области
Средства ПВО уничтожили 26 украинских БПЛА в Брянской области
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar