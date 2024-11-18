Момент уничтожения украинского беспилотника в Раменском попал на видео

Момент уничтожения украинского беспилотника в Раменском Московской области попал на видео. Кадры оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Момент уничтожения беспилотника в Раменском. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказали SHOT местные жители, сначала в небе было слышно громкое гудение, а затем в районе 3:40 раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, многие проснулись от звука, в домах затряслись стёкла.