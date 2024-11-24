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24 ноября, 19:54

У российского SSJ 100 вспыхнул двигатель при посадке в Анталье

Двигатель пассажирского Sukhoi Superjet 100-95LR вспыхнул после посадки самолёта в аэропорту Антальи. По данным портала Airporthaber, борт российской авиакомпании «Азимут» совершил приземление в неблагоприятных погодных условиях.

Видео с места инцидента в аэропорту Антальи. Видео © X / رؤى لدراسات الحرب

После обнаружения возгорания ВПП воздушной гавани была перекрыта. К настоящему моменту пожар уже потушен.

«По предварительным данным, в результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина возгорания двигателя выясняется», — сказано в сообщении.

Пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как у самолёта в полёте загорелся двигатель
Пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как у самолёта в полёте загорелся двигатель

Схожий инцидент с SSJ 100 произошёл в марте этого года в Тобольске. Во время взлёта в один из двигателей попала утка, которая сгорела внутри и вывела силовой агрегат из строя. Самолёт вернулся в аэропорт, а авиакомпания обвинила в произошедшем воздушную гавань.

Обложка ©

X / رؤى لدراسات الحرب

Илья Пушкарев
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