У российского SSJ 100 вспыхнул двигатель при посадке в Анталье

Пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как у самолёта в полёте загорелся двигатель

Пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как у самолёта в полёте загорелся двигатель

Схожий инцидент с SSJ 100 произошёл в марте этого года в Тобольске. Во время взлёта в один из двигателей попала утка, которая сгорела внутри и вывела силовой агрегат из строя. Самолёт вернулся в аэропорт, а авиакомпания обвинила в произошедшем воздушную гавань.