У российского SSJ 100 вспыхнул двигатель при посадке в Анталье
Двигатель пассажирского Sukhoi Superjet 100-95LR вспыхнул после посадки самолёта в аэропорту Антальи. По данным портала Airporthaber, борт российской авиакомпании «Азимут» совершил приземление в неблагоприятных погодных условиях.
Видео с места инцидента в аэропорту Антальи. Видео © X / رؤى لدراسات الحرب
После обнаружения возгорания ВПП воздушной гавани была перекрыта. К настоящему моменту пожар уже потушен.
«По предварительным данным, в результате пожара жертв и пострадавших нет. Причина возгорания двигателя выясняется», — сказано в сообщении.
Схожий инцидент с SSJ 100 произошёл в марте этого года в Тобольске. Во время взлёта в один из двигателей попала утка, которая сгорела внутри и вывела силовой агрегат из строя. Самолёт вернулся в аэропорт, а авиакомпания обвинила в произошедшем воздушную гавань.