Утка вывела из строя двигатель "Суперджета" за 40 млн в аэропорту Тобольска
"Россия" требует 40 млн у аэропорта Тобольска из-за утки в двигателе SSJ-100
Авиакомпания "Россия" требует выплатить ей компенсацию в размере 40 млн рублей и проверить комиссией Ространснадзора аэропорт Тобольска, где утка повредила двигатель "Суперджета". Теперь эксперты выясняют, откуда могла взяться эта птица на взлётной полосе, сообщает телеграм-канал SHOT.
Авиарейс Тобольск – Санкт-Петербург на самолёте SSJ-100 не состоялся прошлой весной. Во время взлёта в двигатель судна попала утка, которая сгорела внутри, после чего он перестал работать. Пилот принял решение вернуться в аэропорт. В этот момент на борту находилось 78 человек, никто не пострадал, но судно отстранили от полётов.
Специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН выясняют, откуда взялась утка и достаточно ли хорошо в аэропорте Тобольска налажено отпугивание птиц — есть ли чучела, охранные дроны, специальные ястребы для отпугивания и собаки, которые прогоняют пернатых со взлётно-посадочной полосы. Решение будет принято по итогам судебной экспертизы.
Ранее самолёт авиакомпании "Россия" был вынужден вернуться в аэропорт из-за загоревшегося двигателя. Это произошло во время рейса из Санкт-Петербурга в Челябинск на высоте 9500 метров. Сработала пожарная сигнализация, после чего пилоты активировали автоматический огнетушитель и решили вернуться назад в аэропорт. В результате происшествия никто не пострадал.
ТАСС / ZUMA