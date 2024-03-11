Утка вывела из строя двигатель "Суперджета" за 40 млн в аэропорту Тобольска

Авиакомпания "Россия" требует выплатить ей компенсацию в размере 40 млн рублей и проверить комиссией Ространснадзора аэропорт Тобольска, где утка повредила двигатель "Суперджета". Теперь эксперты выясняют, откуда могла взяться эта птица на взлётной полосе, сообщает телеграм-канал SHOT.

Авиарейс Тобольск – Санкт-Петербург на самолёте SSJ-100 не состоялся прошлой весной. Во время взлёта в двигатель судна попала утка, которая сгорела внутри, после чего он перестал работать. Пилот принял решение вернуться в аэропорт. В этот момент на борту находилось 78 человек, никто не пострадал, но судно отстранили от полётов.

Специалисты Института проблем экологии и эволюции РАН выясняют, откуда взялась утка и достаточно ли хорошо в аэропорте Тобольска налажено отпугивание птиц — есть ли чучела, охранные дроны, специальные ястребы для отпугивания и собаки, которые прогоняют пернатых со взлётно-посадочной полосы. Решение будет принято по итогам судебной экспертизы.