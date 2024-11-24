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24 ноября, 20:49

«Нечем дышать, всё в дыму»: Life.ru публикует первое видео из салона загоревшегося SSJ 100

SHOT опубликовал первое видео из салона загоревшегося SSJ 100 в Анталье

Салон российского SSJ 100 заволокло дымом после жёсткой посадки в аэропорту Антальи. Об этом сообщила одна из пассажирок рейса. Видеозапись с ней публикует SHOT.

«Наш самолёт загорелся при посадке. Нечем дышать, всё в дыму», — произнесла девушка, прикрывая органы дыхания одеждой.

Одна из пассажирок загоревшегося SSJ 100. Видео © Telegram / SHOT

«Мы же русские, с нами Бог»: Пассажиры загоревшегося в Анталье SSJ-100 поразили невозмутимостью
«Мы же русские, с нами Бог»: Пассажиры загоревшегося в Анталье SSJ-100 поразили невозмутимостью

Sukhoi Superjet 100-95LR загорелся в Турции вечером 24 ноября, совершив посадку в неблагоприятных погодных условиях. Причиной инцидента мог стать экстремальный ветер, из-за которого пилот ударился крылом о ВПП. К счастью, все пассажиры и члены экипажа остались невредимы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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