«Нечем дышать, всё в дыму»: Life.ru публикует первое видео из салона загоревшегося SSJ 100
SHOT опубликовал первое видео из салона загоревшегося SSJ 100 в Анталье
Салон российского SSJ 100 заволокло дымом после жёсткой посадки в аэропорту Антальи. Об этом сообщила одна из пассажирок рейса. Видеозапись с ней публикует SHOT.
«Наш самолёт загорелся при посадке. Нечем дышать, всё в дыму», — произнесла девушка, прикрывая органы дыхания одеждой.
Одна из пассажирок загоревшегося SSJ 100. Видео © Telegram / SHOT
Sukhoi Superjet 100-95LR загорелся в Турции вечером 24 ноября, совершив посадку в неблагоприятных погодных условиях. Причиной инцидента мог стать экстремальный ветер, из-за которого пилот ударился крылом о ВПП. К счастью, все пассажиры и члены экипажа остались невредимы.
Telegram / SHOT