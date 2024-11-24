«Нечем дышать, всё в дыму»: Life.ru публикует первое видео из салона загоревшегося SSJ 100

Салон российского SSJ 100 заволокло дымом после жёсткой посадки в аэропорту Антальи. Об этом сообщила одна из пассажирок рейса. Видеозапись с ней публикует SHOT.

«Наш самолёт загорелся при посадке. Нечем дышать, всё в дыму», — произнесла девушка, прикрывая органы дыхания одеждой.

Одна из пассажирок загоревшегося SSJ 100. Видео © Telegram / SHOT