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24 ноября, 20:43

Одной из причин ЧП с российским Sukhoi Superjet 100 назвали ошибку пилотирования

SHOT: Ошибка пилотирования могла стать причиной инцидента с SSJ 100 в Анталье

Ошибка пилотирования могла стать причиной инцидента с российским Sukhoi Superjet 100 в турецкой Анталье. Об этом пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, диспетчеры аэропорта дали пилотам всю информации о погоде — сильном и порывистом ветре. Исходя из этих данных, они должны были рассчитать скорость захода.

Загоревшийся пассажирский SS 100 в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT

Загоревшийся пассажирский SS 100 в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT

Загоревшийся пассажирский SS 100 в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT

Загоревшийся пассажирский SS 100 в аэропорту Антальи. Фото © Telegram / SHOT

Mash: Пожар на SSJ 100 в Анталье начался после разлива топлива из-за удара
Mash: Пожар на SSJ 100 в Анталье начался после разлива топлива из-за удара

Напомним, двигатель пассажирского Sukhoi Superjt 100-95LR вспыхнул после посадки самолёта в аэропорту Антальи. Life.ru публиковал видео первых минут после приземления. На борту было около 80 человек, к настоящему моменту все эвакуированы.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Артур Лапсаков
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