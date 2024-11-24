Одной из причин ЧП с российским Sukhoi Superjet 100 назвали ошибку пилотирования

Ошибка пилотирования могла стать причиной инцидента с российским Sukhoi Superjet 100 в турецкой Анталье. Об этом пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, диспетчеры аэропорта дали пилотам всю информации о погоде — сильном и порывистом ветре. Исходя из этих данных, они должны были рассчитать скорость захода.