Одной из причин ЧП с российским Sukhoi Superjet 100 назвали ошибку пилотирования
SHOT: Ошибка пилотирования могла стать причиной инцидента с SSJ 100 в Анталье
Ошибка пилотирования могла стать причиной инцидента с российским Sukhoi Superjet 100 в турецкой Анталье. Об этом пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, диспетчеры аэропорта дали пилотам всю информации о погоде — сильном и порывистом ветре. Исходя из этих данных, они должны были рассчитать скорость захода.
Напомним, двигатель пассажирского Sukhoi Superjt 100-95LR вспыхнул после посадки самолёта в аэропорту Антальи. Life.ru публиковал видео первых минут после приземления. На борту было около 80 человек, к настоящему моменту все эвакуированы.
Telegram / SHOT