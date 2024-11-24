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24 ноября, 20:30

Mash: Пожар на SSJ 100 в Анталье начался после разлива топлива из-за удара

Пожар на Sukhoi Superjet в аэропорту турецкой Антальи начался не сразу, пишет Mash. Сначала после удара разлилось топливо, потом вспыхнул огонь. К этому мог привести сильный ветер и непогода, которая стоит в городе.

Люди начали нервничать, хвостовую часть окутало дымом. Пассажиры рассказали, что многие были спокойны, взяли ручную кладь и спустились по спасательному трапу.

«А чего с нами будет мы же крещёные», — заявил телеграм-каналу один из пассажиров борта.

Тушение пожара на самолёте Sukhoi Superjet в аэропорту Антальи. Видео © Telegram / Mash

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Напомним, самолёт следовал из Сочи. Пожар начался уже после посадки в турецком аэропорту. Пострадавших в результате инцидента нет.

Обложка ©

X / رؤى لدراسات الحرب

Артур Лапсаков
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