Mash: Пожар на SSJ 100 в Анталье начался после разлива топлива из-за удара

Пожар на Sukhoi Superjet в аэропорту турецкой Антальи начался не сразу, пишет Mash. Сначала после удара разлилось топливо, потом вспыхнул огонь. К этому мог привести сильный ветер и непогода, которая стоит в городе.

Люди начали нервничать, хвостовую часть окутало дымом. Пассажиры рассказали, что многие были спокойны, взяли ручную кладь и спустились по спасательному трапу.

«А чего с нами будет мы же крещёные», — заявил телеграм-каналу один из пассажиров борта.

Тушение пожара на самолёте Sukhoi Superjet в аэропорту Антальи. Видео © Telegram / Mash