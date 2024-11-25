Ожидали не напрасно: Багаж загоревшегося в Анталье SSJ 100 уцелел и уже выдан людям
Пассажиры российского SSJ 100 получили багаж в Анталье спустя 8 часов ожидания
Пассажирам самолёта Sukhoi Superjet 100, который загорелся в аэропорту турецкой Антальи, стали возвращать багаж спустя восемь часов ожидания. Сумки и чемоданы людей не пострадали.
Как рассказала SHOT одна из пассажирок Евгения Лавриненко, за время длительного ожидания, людям лишь раз предложили перекусить бургерами, а чтобы они не лежали на полу и багажных лентах терминала, их отвели в одно из кафе, чтобы они могли ждать свой багаж там. По словам блогера, часть пассажиров уехала из аэропорта, однако многие до конца ждали сумки. Чемоданы от мощного пожара не пострадали.
Пассажиры самолёта Sukhoi Superjet 100 получили багаж в аэропорту Антальи. Видео © Telegram / Zhenyalavrik
Пожар на самолёте SSJ 100 начался в аэропорту Антальи после посадки в неблагоприятных погодных условиях. Борт дважды ударился о взлётно-посадочную полосу, в результате чего по ВПП разлилось топливо и загорелось. Огонь удалось оперативно ликвидировать. Все находившиеся на борту пассажиры и экипаж смогли эвакуироваться. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку.
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