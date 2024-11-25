Ожидали не напрасно: Багаж загоревшегося в Анталье SSJ 100 уцелел и уже выдан людям

Как рассказала SHOT одна из пассажирок Евгения Лавриненко, за время длительного ожидания, людям лишь раз предложили перекусить бургерами, а чтобы они не лежали на полу и багажных лентах терминала, их отвели в одно из кафе, чтобы они могли ждать свой багаж там. По словам блогера, часть пассажиров уехала из аэропорта, однако многие до конца ждали сумки. Чемоданы от мощного пожара не пострадали.