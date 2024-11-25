Пожарные в Анталье начали тушить SSJ 100 через две минуты после сигнала тревоги

Пожарные аэропорта Антальи начали тушить возгорание на борту самолёта авиакомпании «Азимут» спустя две минуты после получения сигнала тревоги от пилотов. Об этом говорится в заявлении руководства провинции.

Согласно пресс-релизу, сигнал о пожаре в двигателе самолёта поступил в 21:34 по московскому времени. Уже в 21:36 пожарные службы аэропорта приступили к ликвидации возгорания. К 21:43 все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Руководство подчёркивает, что инцидент обошёлся без пострадавших.