Пожарные в Анталье начали тушить SSJ 100 через две минуты после сигнала тревоги
Пожарные аэропорта Антальи начали тушить возгорание на борту самолёта авиакомпании «Азимут» спустя две минуты после получения сигнала тревоги от пилотов. Об этом говорится в заявлении руководства провинции.
Согласно пресс-релизу, сигнал о пожаре в двигателе самолёта поступил в 21:34 по московскому времени. Уже в 21:36 пожарные службы аэропорта приступили к ликвидации возгорания. К 21:43 все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Руководство подчёркивает, что инцидент обошёлся без пострадавших.
В настоящее время продолжаются работы по перемещению самолёта с полосы. В связи с этим аэропорт временно приостановил приём рейсов до 3:00.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ инициировано доследственную проверку по факту инцидента с возгоранием российского пассажирского самолёта в Турции. Напомним, что вечером 24 ноября авиалайнер SSJ 100 совершил жёсткую посадку в аэропорту Антальи, в результате чего один из двигателей самолёта загорелся. К счастью, все пассажиры смогли эвакуироваться, а некоторые из них и вовсе шокировали своей невозмутимостью.
Telegram / SHOT